Будапешт переименовал «уполномоченного по Закарпатью»

Будапешт, , 12:21 — REGNUM Правительство Венгрии изменило название должности чиновника, отвечающего за связи с украинским Закарпатьем, сообщило 30 октября издание «Европейская правда».

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подписал указ о назначении Иштвана Грежи «уполномоченным министром, ответственным за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского региона».

«То есть теперь в названии должности идёт речь не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов», — подчёркивают в украинском СМИ.

Напомним, в начале августа 2018 года Киев возмутился назначением венгерского министра, отвечающего за развитие Закарпатья, и даже пригрозил закрыть ему въезд на Украину.

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Конфликт обострила история с выдачей венгерских паспортов в консульстве Венгрии в закарпатском Берегово. Венгерские дипломаты призывали получателей паспортов скрывать наличие двойного гражданства от украинских властей.

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