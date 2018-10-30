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Генсек ООН заинтересовался свердловским опытом межнационального согласия

Политика

И ждёт уральских наработок

Екатеринбург, 30 октября 2018, 12:12 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заинтересовался опытом Свердловской области в плане обеспечения межнационального мира и согласия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информационной политики.

Свой интерес к опыту региона Гутерриш высказал в ходе встречи с губернатором области Евгением Куйвашевым. Эта тема была одной из поднятых на встрече. Теперь власти Свердловской области подготовят и представят генсеку ООН свои наработки и проекты в этом направлении.

Всего на Среднем Урале проживают представители 160 национальностей. Напомним, губернатор Куйвашев и делегация региона сейчас находится в Нью-Йорке. В штаб-квартире ООН ранее прошла презентация Свердловской области.

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