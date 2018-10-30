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Пашинян вновь выдвинут кандидатом в премьеры: неизбрание остаётся в силе

Политика

Если и на этот раз премьер-министр не будет избран, Национальное собрание будет распущено силой закона и будут назначены внеочередные парламентские выборы

Пашинян вновь выдвинут кандидатом в премьеры: неизбрание остаётся в силе
Иллюстрация:  parliament.am
Никол Пашинян

Ереван, 30 октября 2018, 12:11 — REGNUM  Кандидатура исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна во второй раз выдвинута на должность премьер-министра страны, вновь на условии неизбрания, сообщают армянские СМИ.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули парламентские фракции «Царукян» и «Елк», а также ряд депутатов, ранее покинувших фракцию Республиканской партии Армении. Срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра истекает сегодня, 30 октября, в 18:00.

Как сообщает azatutyun. am со ссылкой на общий отдел Национального собрания, на данный момент выдвинута только одна кандидатура Никола Пашиняна.

В пресс-службе парламента сообщают, что завтра председатель Национального собрания Ара Баблоян выступит с заявлением по вопросу избрания премьер-министра.

Ранее Пашинян уже заявлял, что это выдвижение также носит формальный характер и связано с тем, что во время выступления, когда Пашинян был выдвинут в премьеры первый раз, он не успел сказать важные вещи.

Если и на этот раз премьер-министр не будет избран, Национальное собрание будет распущено силой закона и будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Неизбрание Пашиняна 24 октября стало первым шагом на пути роспуска парламента. Если голосование 31 октября по какой-либо кандидатуре не приведет к избранию нового премьера, то Национальное собрание Армении будет распущено силой закона. В таком случае, досрочные парламентские выборы пройдут в первой половине декабря.

Согласно Конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Армении сделал первый шаг к роспуску: Пашинян не избран премьером

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Политический кризис в Армении
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