В России и странах СНГ есть «спящие» ячейки террористов — эксперт

Москва, , 11:57 — REGNUM В 60 странах мира, включая Россию и другие государства СНГ, существуют «спящие» ячейки террористических организаций. Об этом сообщил журналистам глава отдела Антитеррористического центра стран — участников СНГ Владимир Григорьев.

По его словам, на присутствие так называемых спящих ячеек указывают некоторые экспертные оценки. Также Григорьев подчеркнул, что формирование состава указанных ячеек происходит из числа лиц, участвовавших в реальных боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета 2018 года в Киргизии в рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям стран СНГ прошел тренинг, на котором представители спецслужб стран содружества учились выявлять «спящие» ячейки террористов.

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