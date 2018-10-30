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В России и странах СНГ есть «спящие» ячейки террористов — эксперт

Политика

Формирование состава ячеек происходит из числа лиц, участвовавших в реальных боевых действиях

Москва, 30 октября 2018, 11:57 — REGNUM  В 60 странах мира, включая Россию и другие государства СНГ, существуют «спящие» ячейки террористических организаций. Об этом сообщил журналистам глава отдела Антитеррористического центра стран — участников СНГ Владимир Григорьев.

По его словам, на присутствие так называемых спящих ячеек указывают некоторые экспертные оценки. Также Григорьев подчеркнул, что формирование состава указанных ячеек происходит из числа лиц, участвовавших в реальных боевых действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета 2018 года в Киргизии в рамках подготовки к совместным антитеррористическим учениям стран СНГ прошел тренинг, на котором представители спецслужб стран содружества учились выявлять «спящие» ячейки террористов.

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Антитеррор
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