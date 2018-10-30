Our Ocean Conference 2018 на Бали: Евросоюз выделит 300 млн евро

Брюссель, , 12:07 — REGNUM Евросоюз намерен выделить дополнительно 300 млн евро на финансирование новых инициатив по защите океана, особенно против загрязнения пластиком, заявила Европейская комиссия на конференции Our Ocean Conference 2018 на Бали, Индонезия. Об этом сообщает Le Figaro.

Европейский союз принял на себя 23 меры: «проекты по борьбе с пластиком, повышению устойчивости синей экономики и улучшению морских исследований».

Европейская комиссия поясняет, что основная часть суммы пойдет на следующие проекты: 100 млн — на финансирование научно-исследовательских проектов для борьбы с загрязнением и отходами из пластика, 82 млн — на морские исследования, 13 млн — на спутниковую программу «Copernicus» для морского наблюдения.

Напомним, конференция по развитию океана Our Ocean Conference 2018 проходит 29−30 октября 2018 года на индонезийском острове Бали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что одно правительство не может решить все проблемы, существующие на море. Глобальное сотрудничество необходимо для достижения устойчивых целей, особенно для защиты морской среды.

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