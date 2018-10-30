Верховный главнокомандующий Ливии провёл встречу с премьер-министром Италии

Триполи, , 13:46 — REGNUM 29 октября верховный главнокомандующий Ливии Халифа Хафтар посетил Рим, где провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в преддверии конференции в Сицилии по положению в северной Африке, которая пройдет в следующем месяце. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», войска Вооруженных сил Ливии, которыми командует Хафтар, контролируют большую часть востока страны.

Хафтар провел встречу с Конте, на которой была обсуждена ситуация в Северной Африке, а также последствия непрекращающейся войны в Ливии и ее влияние на жизнь гражданского населения в стране.

Источник также добавляет, что ранее Конте принял у себя главу Правительства национального единства Файеза аль-Саррадж, которое базируется в Триполи.

Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саламе отметил, что он верит в возможности будущей конференции, которая способна стать ключевым сигналом поддержки международным сообществом политического процесса в стране, который находится на важном этапе развития.