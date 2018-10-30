Саудовская Аравия осудила нападение на синагогу в Питтсбурге

Эр-Рияд, , 12:03 — REGNUM ИА REGNUM Правительство Королевства Саудовская Аравия осудило нападение вооруженного американца на синагогу в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 человек. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в официальном заявлении правительства, опубликованном агентством информации и печати Саудовской Аравии, выражается соболезнование семьям погибших.

«Саудовская Аравия вместе со всем прогрессивным миром не приемлет подобные преступные действия и любые проявления экстремистских идеологий. Мы выражаем соболезнования не только родственникам погибших, но также всему американскому народу и администрации Дональда Трампа, надеясь, что выжившие скоро оправятся как от телесных ран, так и от эмоционального потрясения», — сообщает агентство информации и печати Саудовской Аравии.

27 октября вооруженный 46-летний американец Роберт Бауэрс ворвался в синагогу в городе Питтсбург, застрелил 11 человек и шестерых ранил.