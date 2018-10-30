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В Бангладеш удвоили тюремный срок лидеру оппозиции

Политика

Вместо пяти лет тюрьмы лидер оппозиции пробудет в местах лишения свободы 10 лет

В Бангладеш удвоили тюремный срок лидеру оппозиции
Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США
За рёшёткой

Дакка, 30 октября 2018, 12:06 — REGNUM  Верховный суд Бангладеш удвоил тюремный срок оппозиционному лидеру Халеде Зия, сообщает 30 октября Anadolu.

Вместо пяти лет тюрьмы лидер оппозиции пробудет в местах лишения свободы 10 лет. Решение было принято после обращения к суду комиссии по борьбе с коррупционными преступлениями.

Напомним, Халеда Зия ранее занимала пост премьер-министра Бангладеш, она является принципиальным противником нынешнего главы государства Шейха Хасины. В заключении она находится с февраля 2018 года.

Прежде политик была приговорена к семи годам заключения, однако в последствие приговор не раз менялся.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Бангладеш осудил лидера оппозиции на семь лет тюрьмы

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