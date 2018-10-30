Вторник, 30 Октября 2018 года
23:32:26 МСК

Оман признал существование государства Израиль

Политика

Министр иностранных дел Омана охарактеризовал Израиль словами «государство на Ближнем Востоке», отметив то, что этот факт не оспорим

Оман признал существование государства Израиль
Стена Плача, Иерусалим

Маскат, 30 октября 2018, 21:31 — REGNUM  Министр иностранных дел Омана Юсеф бин Алави бин Абдулла назвал Израиль «государством на Ближнем Востоке» по прошествии одного дня после возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Израиль из Маската. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, ранее Алави во время саммита по безопасности заявил, что Оман не собирается становиться посредником в процессе палестино-израильских переговоров, однако готов вносить идеи с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

«Израиль — это государство, существующее в регионе Ближнего Востока, и это уже невозможно отрицать. Полагаю, что пришло время признать Израиль и начать относиться к нему, как ко всем другим государствам, а также обязать его выполнять свои обязательства,» — сказал Алави.

Как отмечает «Аль-Джазира», между Оманом и Израилем до сих пор не существует дипломатических отношений, а последний визит премьер-министра Израиля в Маскат произошел в 1996 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить