Оман признал существование государства Израиль

Маскат, , 21:31 — REGNUM Министр иностранных дел Омана Юсеф бин Алави бин Абдулла назвал Израиль «государством на Ближнем Востоке» по прошествии одного дня после возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Израиль из Маската. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, ранее Алави во время саммита по безопасности заявил, что Оман не собирается становиться посредником в процессе палестино-израильских переговоров, однако готов вносить идеи с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

«Израиль — это государство, существующее в регионе Ближнего Востока, и это уже невозможно отрицать. Полагаю, что пришло время признать Израиль и начать относиться к нему, как ко всем другим государствам, а также обязать его выполнять свои обязательства,» — сказал Алави.

Как отмечает «Аль-Джазира», между Оманом и Израилем до сих пор не существует дипломатических отношений, а последний визит премьер-министра Израиля в Маскат произошел в 1996 году.