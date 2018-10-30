Бахрейн: «Арабское НАТО» будет сформировано к следующему году

Манама, , 12:18 — REGNUM Министр иностранных дел Королевства Бахрейн Халид бин Ахмед аль-Халифа заявил о планах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) создать арабский аналог НАТО, который будет также включать Египет. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, во время совещания Совета безопасности ССАГПЗ аль-Халифа отметил, что подобный стратегический союз на Ближнем Востоке — инициатива президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Бахрейна также добавил, что арабский аналог НАТО станет проводником безопасности и стабильности в регионе и обеспечит устойчивое развитие и процветание для тех, кто будет разделять принципы будущего альянса. Кроме того, страны союза будут взаимодействовать в экономической сфере.

«Аль-Джазира» добавляет, что существуют сомнения по поводу возможности создания союза и эффективности его работы из-за существующей напряженности в отношениях между странами залива и Катаром, которые обременены продолжающимся дипломатическим кризисом с 2017 года.