В пакистанском Гвадаре начала работу парламентская ассамблея стран Азии

Гвадар, Пакистан, , 14:29 — REGNUM 29 октября председатель Парламентской ассамблеи стран Азии Садык Сарджани открыл ее заседание в пакистанском порту Гвадар. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в своей приветственной речи Садык Сарджани отметил, что Пакистан стремится стать одним из центров экономического развития.

Председатель также особо подчеркнул огромную роль глубоководного порта Гвадар для экономики страны и его огромные возможности для совместных проектов на благо всех азиатских стран. По мнению Сарджани, проведение заседания Ассамблеи в Гвадаре помогло разрушить негативный образ китайско-пакистанского детища в глазах мирового сообщества.

В состав Парламентской ассамблеи стран Азии входят представители 41 государства, в том числе, Российской Федерации.