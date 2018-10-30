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Индийская армия нанесла удар по пакистанскому Кашмиру

Политика

Индийские войска нанесли удар по территории пакистанского Кашмира, уничтожив несколько огневых позиций боевиков

Индийская армия нанесла удар по пакистанскому Кашмиру
Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Нью-Дели, 30 октября 2018, 12:05 — REGNUM  29 октября индийские вооруженные силы нанесли серию ударов по территории пакистанского Кашмира (Азад Кашмир). По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», индийские военные уничтожили несколько боевых позиций в секторах Хазира и Равалькот.

По словам Министерства обороны Индии, боевые позиции использовались Пакистаном для переброски террористов на территорию Индии через Линию Контроля в Кашмире. По мнению информационного агентства, меры индийских вооруженных сил по своему характеру напоминают резонансные «Хирургические удары» 2016 года.

Ранее начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават, ссылаясь на многочисленные попытки боевиков пересечь Линию контроля в Кашмире, призвал к жестким ответным мерам.

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Зарубежная хроника
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