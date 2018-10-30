Индийская армия нанесла удар по пакистанскому Кашмиру

Нью-Дели, , 12:05 — REGNUM 29 октября индийские вооруженные силы нанесли серию ударов по территории пакистанского Кашмира (Азад Кашмир). По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», индийские военные уничтожили несколько боевых позиций в секторах Хазира и Равалькот.

По словам Министерства обороны Индии, боевые позиции использовались Пакистаном для переброски террористов на территорию Индии через Линию Контроля в Кашмире. По мнению информационного агентства, меры индийских вооруженных сил по своему характеру напоминают резонансные «Хирургические удары» 2016 года.

Ранее начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават, ссылаясь на многочисленные попытки боевиков пересечь Линию контроля в Кашмире, призвал к жестким ответным мерам.