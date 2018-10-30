Вторник, 30 Октября 2018 года
13:17:30 МСК

Индия и Япония подписали в Токио 32 соглашения

Политика

Лидеры двух стран подписали 32 соглашения по различным сферам сотрудничества

Индия и Япония подписали в Токио 32 соглашения
Jon Southcoasting
Договорились

Токио, 30 октября 2018, 12:17 — REGNUM  29 октября премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры со своим японским коллегой Синдзо Абэ в Токио и подписал 32 соглашения о сотрудничестве в различных сферах. По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», переговоры прошли в рамках визита премьер-министра Индии в Японию.

В результате встречи стороны подписали соглашения о сотрудничестве военно-морских сил, развитии совместных проектов в третьих странах, японских инвестициях в пищевую промышленность Индии, а также о взаимодействии в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Отдельные соглашения были подписаны о японской помощи в развитии сельского хозяйства в индийских штатах Уттар-Прадеш и Махараштра, а также о поддержке рыболовецкой инфраструктуры в Индии. Особый договор был подписан о развитии системы традиционной индийской медицины в Японии, в частности, о распространении аюрведических практик.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить