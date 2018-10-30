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«Любое, кроме российского» — МИД Украины о двойном гражданстве

Политика

В Донбассе погибли 11 украинских боевиков, имевших гражданство Венгрии

Львов, Украина, 30 октября 2018, 11:40 — REGNUM  Граждане Украины не могут иметь двойное гражданство с Россией, остальное надо обсуждать, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 30 октября во время выступления во Львове, сообщило издание «Европейская правда».

«Сейчас мы на Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако, мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время, де-факто, войны с ней», — сказал Климкин.

Чиновник призвал сдавать российские паспорта тех, у кого они есть, а также напомнил о запрете госслужащим и военным иметь двойное гражданство.

«А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они — преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии», — добавил Климкин.

Напомним, ранее Павел Климкин предложил наказывать граждан Украины за получение российского паспорта, а также заявил о необходимости расследовать подобные случаи.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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