Афганистан и Иран провели переговоры по обмену заключёнными

Кабул, , 12:13 — REGNUM В Тегеране прошли переговоры между министром юстиции Ирана Али Реза Авайи и его афганским коллегой Абдулом Анваром по вопросу обмена заключенными между двумя странами.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», на настоящий момент около пяти тысяч афганцев отбывают тюремный срок в Иране, большинство — по обвинению в перевозке наркотиков. В Афганистане находятся 22 заключенных, являющихся гражданами Ирана.

После переговоров министр юстиции Ирана отметил, что встреча прошла крайне успешно и стороны добились значительного прогресса по этому вопросу.

Заместитель министра юстиции Афганистана, курирующий вопросы соблюдения прав человека и связи с другими странами, сказал, что за последние два года около 650 граждан Афганистана были экстрадированы Ираном. Он также добавил, что в отношениях между двумя странами есть определенные вопросы, связанные с обменом заключенными, однако они могут быть решены если Афганистан и Иран будут в полной мере исполнять обязательства по двусторонним соглашениям.

По окончании встречи министры юстиции двух стран подписали соглашение по расширению сотрудничества в этой сфере.