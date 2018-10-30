Володин: Совет ПА ОДКБ в 2019 пройдёт в Бишкеке, а Ассамблея — в Ереване

Москва, , 11:36 — REGNUM Следующее заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) пройдёт весной 2019 года в столице Киргизии, Бишкеке, а заседание самой Ассамблеи осенью можно было бы провести в Ереване (Армения). Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом заявил спикер Госдумы и председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин в ходе заседания Совета ПА ОДКБ 30 октября.

Так, по словам Володина, провести заседание совета в Бишкеке будет логично, так как в 2019 году Киргизия будет председательствовать в ОДКБ.

«А осенью, если выйдет с предложением Армения, мы могли бы рассмотреть проведение Парламентской ассамблеи в Ереване», — заявил Володин.

Решение было поддержано всеми членами Совета единогласно.

Сегодняшнее заседание ПА ОДКБ должно было пройти в Ереване, однако его проведение было перенесено из-за внутриполитических событий в Армении. Однако, как отметил в ходе совета председатель Национального собрания Республики Армения Ара Баблоян, страна готова, несмотря ни на что, выполнить свои обязательства перед ОДКБ.

«Хочу заверить дорогих коллег, что внешнеполитический вектор Армении не изменился в результате возможных досрочных выборов, потому что в обществе существует консенсус по поводу участия Армении в ОДКБ», — заявил Баблоян.

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