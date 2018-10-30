В Иране отметили день Кира Великого

Тегеран, , 11:38 — REGNUM 29 октября в Иране отмечали международный день Кира Великого, древнего персидского правителя, сыгравшего большую роль в формировании иранской идентичности, сообщает 30 октября Al Arabia.

Этот правитель почитается в Иране за создание крупной империи за 600 лет до нашей эры. Празднования проходят в Пасаргаде, где находится гробница Кира. Однако в Тегеране были обеспокоены тем, что празднования могут превратиться в акции протеста, поэтому правительство решило провести в этот день военные учения.

Напомним, Иран является крупнейшей шиитской державой, его влияние очень высоко на территории Ближнего Востока. Специалисты по истории данной страны считают, что принятие шиизма было обусловлено стремлением сохранить персидскую идентичность в арабском мире.

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