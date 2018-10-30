После отставки Ангелу Меркель будут ждать в Европейской комиссии? — Kurier

Берлин, , 11:37 — REGNUM Начало конца власти канцлера Германии Ангелы Меркель пришло. Вместе с ним получили подпитку слухи, которые циркулировали в течение нескольких лет: Меркель после своего ухода с поста канцлера может продолжить работу в Европейской комиссии, пишет австрийская газета Kurier 30 октября.

Канцлер уже несколько раз подчеркнула, что больше не стремится к политической работе. Но из Брюсселя звучит интригующий хор голосов: работа в верхушке Европейского союза не обязательно может быть «политической». В будущем году сложит свои полномочия председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Однако, как ни крути, вероятность того, что Ангела Меркель станет первой женщиной во главе Еврокомиссии, низка. Другой немец, лидер парламентской фракции Европейской народной партии Манфред Вебер претендует на эту роль. Трудно представить, что Меркель могла бы отправить своего соотечественника (у которого есть реальные шансы на победу) на борьбу за ключевой пост в Евросоюзе (ЕС), а затем сама встала бы у руля.

Сейчас канцлер будет слишком занята, чтобы сохранять ее влияние на ЕС. Ее слово как поверженной главы правительства Германии уже теряет свою силу в Брюсселе. «Хромая утка» (так в англоязычных странах называют политических лидеров, уже теряющий свою власть — прим. ИА REGNUM ) — это уже не «мадам Европа». Во многом, как в случае европейской солидарности в миграционном вопросе, канцлер уже проигрывает. Но против ее воли, как и против воли Германии, в ЕС идти не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Ангела Меркель объявила, что до конца года оставит пост председателя правящей партии «Христианско-демократический союз», а по истечении своего четвертого срока на посту канцлера в 2021 году не бороться за этот пост вновь.

Читайте ранее в этом сюжете: От исторической фигуры до хромой утки: немецкие СМИ прощаются с Меркель