КНДР не будет передавать США список ядерных объектов

Пхеньян, , 12:40 — REGNUM Северная Корея не собирается передавать США список своих ядерных объектов и вооружений до тех пор, пока американская сторона не прекратит враждебную политику по отношению к Пхеньяну и не предпримет встречный шагов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, цитируя помощника президента Республики Корея.

В рамках процесса ядерного разоружения КНДР, США требуют предоставить всю информацию о ядерном арсенале Северной Кореи и допустить международную инспекцию на испытательные полигоны. КНДР же добивается принятия декларации об окончании Корейской войны, предоставления международных гарантий безопасности и подписания договора о ненападении.

Администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина также склоняется к тому, что США должны предпринять встречные шаги, а не усиливать давление на КНДР; впрочем, такая точка зрения озвучивается лишь неофициально.