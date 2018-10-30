Законопроект о предупреждении для НКО внесен в Госдуму

Москва, , 11:31 — REGNUM Законопроект об альтернативном наказании для некоммерческих организаций (НКО) внесли в Госдуму депутаты «Единой России», среди которых Наталья Костенко и Евгений Ревенко, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Предлагается внести изменения в КоАП, предусмотрев для некоммерческих организаций такой альтернативный вид административного наказания как предупреждение.

«Принятие поправок позволит правоприменительным органам применять санкцию в форме предупреждения на равных условиях в отношении как коммерческих, так и некоммерческих организациях, совершивших впервые административное правонарушение. Недопущение несения некоммерческими организациями непосильных штрафных санкций, обеспечит более эффективную работу некоммерческих организаций (в том числе социально-ориентированных), их партнерства и взаимодействия с обществом и государством», — уверены депутаты.

Авторы проанализировали судебную практику Мурманской области, Архангельской области, Пермского края.