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Южная Корея не намерена выводить американские системы ПВО

Политика

Ранее в парламенте Республики Корея звучали заявления, что размещение систем ПВО мешает отношениям с КНДР

Южная Корея не намерена выводить американские системы ПВО
Подвижная пусковая установка THAAD

Сеул, 30 октября 2018, 15:00 — REGNUM  Министр обороны Республики Корея Чон Кён Ду заявил, что развитие мирного процесса на Корейском полуострове и нормализация отношений с Северной Кореей не повлияют на решение правительства о размещении американских систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

7 батарей ПВО Patriot были закуплены Южной Кореей в 2014—2016 годах и используются для защиты от военных угроз со стороны КНДР. В 2017 году, несмотря на широкие народные протесты, бывшим президентом Пак Кын Хе было принято решение о размещении батареи системы ПРО THAAD для отражения возможного ракетного нападения Северной Кореи.

Несмотря на то, что изначально планировалось, что батареи THAAD будут находиться на территории Южной Кореи в течение ограниченного периода, министр обороны Чон Кён Ду заявил, что комплексы останутся навсегда, и высоко оценил из боевые возможности.

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Зарубежная хроника
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