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Министры обороны США и Южной Кореи проведут ежегодную встречу

Политика

Министры обсудят ряд насущных вопросов — от ядерного разоружения КНДР до проведения совместных учений

Министры обороны США и Южной Кореи проведут ежегодную встречу
Иллюстрация: Usar.army.mil
Флаги США и Кореи

Сеул, 30 октября 2018, 17:05 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Республики Корея Чон Кён Ду 31 октября проведут ежегодные консультативные переговоры. Предметом обсуждения станет широкий круг вопросов, в первую очередь — развитие мирного процесса в отношениях с КНДР и её ядерное разоружение, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Также ожидается, что стороны официально объявят об отмене совместных воздушных учений «Vigilant Ace», о чем уже на прошлой неделе заявило американское министерство обороны. Учения традиционно вызывают недовольство КНДР, так как на них отрабатывается военная операция против Северной Кореи с применением 270 самолетов. В этом году их решено не проводить, чтобы не создавать лишнюю напряженность в отношениях с КНДР.

Кроме того, внимание будет уделено и реорганизации объединённого американо-южнокорейского командования вооруженных сил: ранее в случае начала военных действий, командование брали на себя американские офицеры, однако в 2018 году США и Южной Кореей было принято решение изменить данную процедуру и передать право командования в военное время самим южнокорейцам.

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Зарубежная хроника
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