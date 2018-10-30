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Макрон приветствует решение Меркель уйти в отставку в 2021 году

Политика

«Это решение, я считаю «чрезвычайно достойным», — заявил глава государства

Макрон приветствует решение Меркель уйти в отставку в 2021 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 30 октября 2018, 11:31 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал «чрезвычайно достойное решение», сделанное канцлером Германии Ангелой Меркель, о том, чтобы покинуть свой пост в 2021 году, сообщает Le Figaro.

«Это решение, я считаю «чрезвычайно достойным», — заявил глава государства.

Ангела Меркель «никогда не забывала о ценностях Европы, и с большой храбростью управляет своей страной», — продолжил президент Франции во время пресс-конференции в Елисейском дворце.

«Если крайнее правые движения поднимаются, то это потому, что другие партии не могут ответить на недовольство и страхи людей», — продолжил глава государства.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что уйдет в отставку в 2021 году после того как ее партия ХДС/ХСС потеряла 11 пунктов, но все-таки заняла первое место на выборах 28 октября в Гессене.

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Политическая жизнь Франции
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