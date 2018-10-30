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Правительство Южной Кореи готовится опубликовать стратегию нацбезопасности

Политика

Стратегия обозначит подходы администрации президента Мун Чжэ Ина к обеспечению безопасности государства

Сеул, 30 октября 2018, 15:49 — REGNUM  В начале ноября правительство Республики Корея опубликует новую стратегию национальной безопасности, адаптированную к изменившейся обстановке на Корейском полуострове и в мире в целом. Такой документ составляется раз в пять лет каждым новым правительством и будет первым, созданным в период руководства Мун Чжэ Ина.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в стратегии будут отражены основные подходы к решению проблем государственной безопасности в области внешней политики, национальной обороны, вопросов объединения и борьбы с кризисными явлениями в экономике.

С момента публикации прошлой стратегии нацбезопасности внешние и внутренние условия существенно изменились: был объявлен импичмент президенту Пак Кын Хе, от противостояния с КНДР удалось перейти к сотрудничеству, сменилось руководство в США. В связи с этим данный шаг выглядит необходимым и своевременным, убеждены в администрации Мун Чжэ Ина.

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Зарубежная хроника
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