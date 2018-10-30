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США ввели санкции против двух сингапурских фирм из-за связей с КНДР

Политика

Также ограничения наложены на одного гражданина Сингапура

США ввели санкции против двух сингапурских фирм из-за связей с КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и КНДР

Вашингтон, 30 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Власти США ввели санкции в отношении двух сингапурских компаний и одного гражданина. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Северная Корея использовала их для отмывания крупных денежных сумм и проведения транзакций.

Ведение финансовых операций с физическими и юридическими лицами из КНДР запрещено Советом Безопасности ООН в рамках резолюций, принятых в качестве ответа на развитие ракетно-ядерной программы КНДР. Поэтому Северная Корея вынуждена искать обходные пути использования денежных средств.

Под ограничения США попала сингапурская торговая компания Wee Tiong, топливная компания WT Marine, а также владелец обоих предприятий Тан Ви Бэн. Теперь им запрещено работать с компаниями из США и привлекать заемные американские средства. А господину Тан Ви Бэну также запрещён въезд в США.

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Зарубежная хроника
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