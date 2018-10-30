Секретарь Совбеза РФ выразил соболезнования властям Индонезии

Москва, , 11:23 — REGNUM Соболезнования в связи с крушением самолета у острова Ява выразил властям Индонезии секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Телеграмму с соболезнованиями Патрушев адресовал индонезийскому министру-координатору по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто. Секретарь Совбеза выразил сочувствие родственникам погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air упал в Яванское море через 13 минут после вылета из Джакарты. На борту самолета Boeing 737, следовавшего в Панкалпинанг, находились 189 человек: 181 пассажир и восемь членов экипажа. Все они погибли.

Читайте также: На месте крушения самолета в Индонезии нашли тела 10 погибших

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии: Самолет безопаснее наземного, морского транспорта

Читайте развитие сюжета: Авиакатастрофа в Индонезии: члены семьи индийского пилота надеются на чудо