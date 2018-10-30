Рахул Ганди: в Кашмире «горячая» обстановка из-за ошибок Нарендры Моди

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 15:41 — REGNUM «Из-за «ошибок» премьер-министра Индии Нарендры Моди сейчас обстановка в штате Джамму и Кашмир остается «горячей», — заявил президент оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Рахул Ганди на встрече сторонников партии в этом штате 29 октября.

«Правительство Нарендры Моди «открыло дверь» террористам в Джамму и Кашмир. Ни один политик не был убит в столкновениях в этом штате, там погибают наши солдаты из-за ошибок правительства», — добавил лидер ИНК.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также отметил, что премьер-министр страны обманывает население, говоря о программе «Одно Звание — Одна Пенсия».

«Нарендра Моди заявляет, что эта программа введена в действие. Это неправда. Он постоянно обманывает людей», — заявил Рахул Ганди.