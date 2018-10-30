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Министр иностранных дел Индии встретилась с эмиром Катара

Политика

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж встретилась с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль Тани

Нью-Дели, 30 октября 2018, 21:34 — REGNUM  Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж провела встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль Тани в ответ на его визит в Индию в 2015 году, — заявил официальный представитель МИДа Индии Равеш Кумар в твиттере 29 октября.

Стороны обсудили план развития дорожной карты, составленной лидерами Индии и Катара в 2015 и 2016 годах, — говорится в сообщении.

В официальном заявлении МИД Индии подчеркивается, что этот визит направлен на расширение взаимодействия со странами Персидского залива, так как данный регион является стратегически важным для Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», это первый визит министра иностранных дел Индии в Катар.

Напомним, что Сушма Сварадж находится в Катаре с двухдневным визитом. Также сообщается, что министр иностранных дел посетит Кувейт.

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Зарубежная хроника
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