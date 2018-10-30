Япония начала работу над новым Тихоокеанским партнерством

Токио, , 14:54 — REGNUM 11 стран готовятся заключить новый пакт о свободной торговле без участия Соединенных Штатов. Новое соглашение о ТТП (Транстихоокеанском партнерстве) должно вступить в силу к концу года. Япония, которая «руководит» новым проектом, уже начала подготовку к министерским встречам между странами — будущими участницами ТТП. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», новое ТТП будет включать в себя либерализацию торговли и устанавливать правила торговли и инвестиций. При этом страны намереваются «держать под контролем» администрацию президента США Дональда Трампа, которая активно проводит протекционистскую политику. Японское правительство уверено, что ему удастся создать свободную торговую систему со справедливыми правилами.