Токио, 30 октября 2018, 14:54 — REGNUM 11 стран готовятся заключить новый пакт о свободной торговле без участия Соединенных Штатов. Новое соглашение о ТТП (Транстихоокеанском партнерстве) должно вступить в силу к концу года. Япония, которая «руководит» новым проектом, уже начала подготовку к министерским встречам между странами — будущими участницами ТТП. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», новое ТТП будет включать в себя либерализацию торговли и устанавливать правила торговли и инвестиций. При этом страны намереваются «держать под контролем» администрацию президента США Дональда Трампа, которая активно проводит протекционистскую политику. Японское правительство уверено, что ему удастся создать свободную торговую систему со справедливыми правилами.
Япония начала работу над новым Тихоокеанским партнерством
Японское правительство приступило к работе по организации встреч между странами — будущими участниками нового ТТП
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