Вторник, 30 Октября 2018 года
16:45:58 МСК

Япония начала работу над новым Тихоокеанским партнерством

Политика

Японское правительство приступило к работе по организации встреч между странами — будущими участниками нового ТТП

Токио, 30 октября 2018, 14:54 — REGNUM  11 стран готовятся заключить новый пакт о свободной торговле без участия Соединенных Штатов. Новое соглашение о ТТП (Транстихоокеанском партнерстве) должно вступить в силу к концу года. Япония, которая «руководит» новым проектом, уже начала подготовку к министерским встречам между странами — будущими участницами ТТП. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», новое ТТП будет включать в себя либерализацию торговли и устанавливать правила торговли и инвестиций. При этом страны намереваются «держать под контролем» администрацию президента США Дональда Трампа, которая активно проводит протекционистскую политику. Японское правительство уверено, что ему удастся создать свободную торговую систему со справедливыми правилами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить