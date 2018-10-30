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В пригороде Донецка обстрелами киевских силовиков повреждены семь домов

Политика

По предварительным данным, жертв среди мирного населения республики нет

Донецк, 30 октября 2018, 11:11 — REGNUM  Украинские силовики утром 30 октября обстреляли пригороды столицы Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего получили повреждения семь домов в поселке Старомихайловка. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела многочисленные повреждения фасада, кровли и остекления получили семь жилых домов по улице Жуковского», — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что, по предварительным данным, жертв среди мирного населения республики нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что украинские военные при помощи беспилотника сбросили зажигательные боеприпасы на населённый пункт Старомихайловка в ДНР.

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