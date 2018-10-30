Суд обязал Ассанжа убирать за котом и оплачивать интернет

Кито, , 11:09 — REGNUM Иск основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, оспорившего более строгие правила его содержания в посольстве Эквадора в Лондоне, отклонен эквадорским судом. Ассанжу придется платить за еду, интернет и услуги прачечной и убирать за своим котом, сообщает ВВС.

По словам генерального прокурора Эквадора Иниго Сальвадора, Ассанжу придется следовать правилам, если он хочет и дальше оставаться в посольстве. При таком условии срок его нахождения в дипмиссии может быть любым.

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Сам основатель WikiLeaks утверждает, что новые правила придуманы эквадорскими дипломатами для того, чтобы выдать его Вашингтону.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассанж живет на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. В США ему грозит до 35 лет лишения свободы за публикацию секретных документов.

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