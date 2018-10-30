Правящая партия Бангладеш проведет публичную встречу с оппозицией

Дакка, , 14:32 — REGNUM 29 октября председатель правящей в Бангладеш партии — Авами лиг — на организованной в штаб-квартире этой партии пресс-конференции заявил журналистам, что Авами лиг проведет открытую встречу с представителями Единого национального фронта (ЕНФ). По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», со стороны Авами лиг встречу будет проводить лично премьер-министр Бангладеш — Хасина Вазед, а со стороны ЕНФ — доктор Камал Хоссейн, глава ЕНФ и соратник отца независимой Бангладеш — Муджибура Рахмана, дочерью которого является нынешний премьер-министр.

Единый национальный фронт — основная оппозиционная сила на выборах 2018 г. в Национальное собрание (парламент) Бангладеш. ЕНФ представляет собой блок из более 20 оппозиционных партий, сформированный в преддверии выборов в парламент страны, которые пройдут в декабре 2018 г.