Политический кризис в Швеции может привести к реформе избирательной системы

Стокгольм, , 14:52 — REGNUM Матс Кнютссон, ведущий внутриполитический эксперт шведского телеканала SvT, считает, что вне зависимости от того, как будет разрешён текущий парламентский кризис, следующие выборы снова приведут к неразрешимым вопросам. Об этом SvT сообщает на своём официальном сайте.

В парламенте Швеции, риксдаге, сейчас сформированы три противостоящих политических блока, ни один из которых не желает сотрудничать с соперниками, пишет Кнютссон. Попытки наладить сотрудничество вне блоковых границ провалились, и спустя почти два месяца после парламентских выборов в стране нет ни кандидатуры на пост премьер-министра, ни сколько-нибудь определённого представления о том, как будет формировано правительство. По этой причине Кнютссон считает, что реформировать законодательство в вопросе избирательной системы нужно уже сейчас. Аналитик предлагает рассмотреть повышение порога прохождения в парламент, отказ от фиксированного мандатного периода парламентариев и введение ограниченного периода для формирования правительства. Однако найти согласие в вопросе таких серьёзных изменений может оказаться ещё труднее для поставленного в тупик правительства, отмечает Кнютссон.

Шведский парламент находится в тяжёлом политическом тупике со дня парламентских выборов 9 сентября. Премьер-министр Стефан Лёвен был отправлен парламентом в отставку, однако ни найти новую кандидатуру на этот пост, ни сформировать новое правительство парламенту пока не удаётся.