Министр иностранных дел Турции: ФЕТО представляет опасность и для Албании

Тирана, , 15:31 — REGNUM В интервью для турецкого новостного агентства «Анадолу» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу заявил, что Турция ожидает закрытия школ и других учреждений ФЕТО по всему миру. Министр иностранных дел Турции напомнил, что Турция начала борьбу с ФЕТО после неудачной попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, организованной ФЕТО и ее лидером в США Фетуллахом Гюленом, в ходе которого погиб 251 человек и было ранено около 2 200 человек.

ФЕТО (Террористическая организация фетхуллатистов) — термин, придуманный в Турции для обозначения последователей Гюлена Фетхуллаха, влиятельного мусульманского проповедника прогрессивных взглядов, организовавшего для их популяризации сеть школ по всему миру. Некоторые творения этого деятеля запрещены в РФ как экстремистские. После попытки государственного переворота 15 июля 2016 в Турции начались преследования сторонников Гюлена. Для борьбы с влиянием ФЕТО правящей партией справедливости и развития ПСР был основан Фонд Маариф, который также создает школы по всему миру.

«По крайней мере 30 стран уже закрыли школы и другие учреждения ассоциации ФЕТО, и их компетенции почти в 20 странах взял на себя турецкий Фонд Маариф», — заявил Чавошоглу. Как передает албанское новостное агентство «Шенья», министр иностранных дел Турции предупредил балканские страны о «серьезных угрозах» представляемых этой «террористической» организацией безопасности Албании и Косово. «ФЕТО в Албании очень сильна и имеет некоторое влияние на политику. Мы это видим. То же самое и в Косово. Мы заметили это в ходе определенных событий», — подчеркнул Чавушоглу.

«Фонд Маариф взял на себя управление одним очень хорошим университетом в Албании, где мы надеемся построить новый университетский городок. В Македонии уже открыт новый кампус при Балканском международном университете, очень красивый. С другой стороны, мы надеемся открыть университет в Косово. Там уже есть Школа Маарифа. Премьер-министр посетил школы Фонда Маариф в Косово и сказал, что качество образования в них очень высокое», — заявил глава турецкого дипломатического ведомства.