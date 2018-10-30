Правительство Македонии внесет поправки в Конституцию

Скопье, , 12:00 — REGNUM Депутат Демократического союза Македонии Александр Кирачовски сообщил, что правительство представит несколько поправок к закону о поправках в Конституции, который сделает возможным реализацию Пресповских соглашений между Грецией и Македонией и переименование Македонии в «Республику Северная Македония».

Кирачовски заявил, что процесс внесения изменений в Конституцию в целом займет примерно два с половиной месяца, принимая во внимание то, что каждая поправка будет обсуждаться три дня, а также дискуссии во время пленарных заседаний, передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

«Мы надеемся, что в обсуждении представленных поправок примут участие все депутаты, и мы завершим процесс вместе. Больше нечего обсуждать. 120 депутатов будут обсуждать поправки, поскольку это их работа. Затем, через комиссии и на пленарных заседаниях одобрим или доработаем поправки» , — заявил Кирачовски.

Он прибавил, что уже формируется комиссия по примирению и призвал оппозицию отбросить партийные интересы ради общего дела.