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Президент Турции Эрдоган собирается с визитом в Тирану

Политика

Министр иностранных дел Турции рассказал о том, что президент Турции Эрдоган намерен посетить Албанию

Президент Турции Эрдоган собирается с визитом в Тирану
Иван Шилов © ИА REGNUM
Роджеп Эрдоган

Тирана, 30 октября 2018, 16:21 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дал интервью албанскому журналисту Эриону Качорри для издания «Дипломатикус». Обсуждались исторические отношения между Албанией и Турцией, экономические связи между странами, в том числе турецкие инвестиции в стране и торговое сотрудничество, а также предстоящий визит президента Турции в Албанию.

Чавушоглу рассказал, что во время своего визита 19 октября в Тирану он обсуждал вопросы дальнейшего развития культурных и экономических связей, а также сотрудничество в сфере образования, здравоохранения и других, но в то же время визит носил подготовительный характер в связи с грядущим визитом турецкого президента Эрдогана в Албанию.

«Вы знаете, что Фонд Маариф приобрел Университет Нью-Йорка в Тиране. Мы открываем новые школы, наши компании инвестируют в больницы и развитие сферы здравоохранения в Тиране. Также мы много обсуждаем сотрудничество между Турецкими авиалиниями и авиакомпанией «Аэр Албания» и строительство аэропорта».

«Турецкие компании вложили в Албанию серьезные инвестиции, цифры весьма значительные. Мы расцениваем также возможности роста данных инвестиций, а также доведения объема товарооборота между нашими странами до миллиарда долларов. В дальнейшем мы уточним шаги, которые намерены предпринять в рамках данного процесса», — заявил министр иностранных дел Турции. По его словам, на данный момент товарооборот между странами составляет 500 миллионов долларов.

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Зарубежная хроника
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