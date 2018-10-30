Демократическая лига Македонии призывает сторонников оппозиции к примирению

Скопье, , 14:18 — REGNUM Демократическая Лига Македонии заявила, что примирение между сторонниками правительство и ВМРО (Внутренняя македонская революционная организация), как национальное примирение, должно состояться в Парламенте посредством подписания «декларации о национальном примирении».

В Демократической Лиге заявляют, что в данной декларации должны подчеркиваться причины и необходимость примирения и те стратегические установки, по которым стороны согласны между собой — унитарность государства, евроатлантическая интеграция, верховенство права и тому подобное, передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

«Декларация должна предусматривать реабилитацию жертв и подчеркивать вредоносность однопартийной системы, избирательного правосудия, чисток, личной несправедливости и т.д.», — заявляют представители ЛД. Также отмечалось, что примирение не следует отождествлять с освобождением от уголовной ответственности носителей государственных полномочий.