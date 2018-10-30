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Демократическая лига Македонии призывает сторонников оппозиции к примирению

Политика

Демократическая Лига Македонии призывает ВМРО к подписанию декларации о национальном примирении и поддержке «евроатлантической интеграции»

Скопье, 30 октября 2018, 14:18 — REGNUM  Демократическая Лига Македонии заявила, что примирение между сторонниками правительство и ВМРО (Внутренняя македонская революционная организация), как национальное примирение, должно состояться в Парламенте посредством подписания «декларации о национальном примирении».

В Демократической Лиге заявляют, что в данной декларации должны подчеркиваться причины и необходимость примирения и те стратегические установки, по которым стороны согласны между собой — унитарность государства, евроатлантическая интеграция, верховенство права и тому подобное, передает албанское новостное агентство «Телеграфи».

«Декларация должна предусматривать реабилитацию жертв и подчеркивать вредоносность однопартийной системы, избирательного правосудия, чисток, личной несправедливости и т.д.», — заявляют представители ЛД. Также отмечалось, что примирение не следует отождествлять с освобождением от уголовной ответственности носителей государственных полномочий.

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Зарубежная хроника
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