СМИ: «Грузинским избирателям пришлось выбирать между плохим и худшим»

Тбилиси, , 10:53 — REGNUM На выборах президента Грузии, первый тур которых состоялся 28 октября, грузинским избирателям пришлось делать выбор между плохим и худшим, заявил грузинский эксперт Гия Хухашвили в интервью еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») под названием «Грузинское общество — жертва шулерской игры двух политических сил».

По его словам, если бы правящая партия «Грузинская мечта» не пошла на второй тур, она оказалась бы в длительном кризисе, который рано или поздно положил бы ее власти конец.

По прогнозам Гии Хухашвили, во втором туре, вероятно, победит Саломе Зурабишвили, и в этом деле сыграют роль те оппозиционные силы, которым ни Зурабишвили не нравится, ни возвращения «националов» не хотят.

«Есть определенная часть общества, латентная оппозиция, которой не нравится Саломе Зурабишвили, поэтому она не пошла на выборы, но они настолько не хотят победы «националов», что обязательно пойдут на второй тур. Поэтому у Зурабишвили во втором туре есть преимущество, но не решающее. Что касается Григола Вашадзе, то если победу одержит он, то первым его шагом будет помилование-возвращение Саакашвили, освобождение и «легализация» коллективных «Ахалая», что в конечном итоге приведет к гражданскому противостоянию», — отметил эксперт.

Что касается грузинского общества, оно, по мнению Гии Хухашвили, уже шесть лет является жертвой шулерских игр двух политических сил («Грузинской мечты» Иванишвили и «Единого национального движения» Саакашвили).

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили последние всенародные выборы президента. Так как ни один кандидат не набрал достаточного для победы количества голосов (50% + 1 голос), через две недели после объявления ЦИК окончательных итогов выборов (что, по информации председателя комиссии, ожидается не позднее 17 ноября) состоится второй тур выборов (который пройдет не позднее 2 декабря). Во второй тур выходят поддерживаемая правящей партией Саломе Зурабишвили (у которой, по предварительным данным, 38,64% голосов) и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно, 37,74%).