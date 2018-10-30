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Прокуратура Турции выдала ордера на арест 69 членов ФЕТО

Политика

В настоящее время идет спецоперация по поимке подозреваемых

Анкара, 30 октября 2018, 10:55 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордера на арест 69 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 30 октября Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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