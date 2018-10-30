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Оппозиция в Ярославской облдуме угрожает итальянской забастовкой

Политика

Распределение постов сравнили с эпизодом из «Свадьбы в Малиновке», а «Единую Россию» — с Попандопуло

Оппозиция в Ярославской облдуме угрожает итальянской забастовкой
Иллюстрация: On-cinema.com
Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»

Ярославль, 30 октября 2018, 10:48 — REGNUM  Депутат Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибулин на заседании 30 октября выступил с заявлением, в котором потребовал от «Единой России» поделиться с оппозицией постами в региональном заксобрании.

Выборы в областную думу прошли 9 сентября, «Единая Россия» получила 32 места из 50. Однако по партийным спискам партия получила лишь 38%, остальные партии — 54%. Хабибулин потребовал пропорционального распределения руководящих постов.

Думал, как в федеральной Думе, пойдут навстречу оппозиции, чтобы оппозиция могла не только критиковать, но и работать. Нет, смотрим, ё-моё, наша любимая «Единая Россия» внутри себя делит портфели. Почему-то коммунистам, которые набрали 25%, не достается и одного заместителя председателя облдумы. Нет, оказывается, мы просто трудоустраиваем людей. Вы извините, но у нас получается, что три заместителя… для того, чтобы люди спокойно посидели до начала пенсии. Какое у нас будет развитие в Ярославской области, если мы не даем дорогу молодежи, не даем дорогу оппозиции? Ну, давайте мы устроим итальянскую забастовку, оппозиция, если вы нас не хотите видеть нигде в управлении, будем приходить на заседание думы, вытаскивать карточку и просто сидеть, если вы без нас можете все решить… Получается как в том фильме «Свадьба в Малиновке», как делил Папондопуло: это все мое, мое, мое, это все мне, мне, мне», — заявил Сергей Хабибулин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из значимых руководящих постов в облдуме оппозиции достался только один — председателем комитета по законодательству стал представитель КПРФ Эльхан Мардалиев.

На заседании «Единая Россия» никак не прокомментировала заявление Хабибулина.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» поделила посты в Ярославской облдуме

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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