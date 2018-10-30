С начала года в Турции «нейтрализован» 1 тыс. 451 член РПК

Анкара, , 10:40 — REGNUM Вооруженные силы Турции с начала 2018 года «нейтрализовали» 1 тыс. 451 члена Рабочей партии Курдистана.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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