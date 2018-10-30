«Бразильский Трамп» пообещал в первом интервью вооружить население страны

Бразилиа, , 10:37 — REGNUM Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своих планах о либерализации законов о владении оружием и других решениях, которые он предпримет после инаугурации. Он дал свое первое телеинтервью после победы на выборах бразильскому телеканалу Record TV, принадлежащему Всемирной церкви «Царство Божие» 29 октября.

Пост министра юстиции в своем правительстве Болсонару зарезервировал для самого известного в стране борца с коррупцией — судьи Сержиу Мору. Именно Мору посадил за решетку бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, осудив его за отмывание денег.

Болсонару пообещал сделать оружие более доступным для населения: «Если в этой телевизионной студии было бы трое или четверо вооруженных людей, никакой сумасшедший не смог бы сотворить здесь зло», — сказал он. По его словам, оружие защищает свободу народа.

На вопрос журналиста о том, не приведет ли такая мера к эскалации насилия, Жаир Болсонару предложил запретить вождение автомобилей, которое также приводит к жертвам. Если кто-то замышляет акт насилия, он всё равно может без труда приобрести оружие на черном рынке.

Будущий президент заявил, что отныне страна распрощается с «политически корректным». Болсонару разделяет идеологию евангелической жертвы: выступает против гомосексуализма и абортов, поощряет традиционные семейные ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов 28 октября кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару набрал более 55% голосов. Мировые средства массовой информации прикрепили к нему ярлык «бразильского Трампа».

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