Вторник, 30 Октября 2018 года
11:36:08 МСК

В наименования свердловских муниципалитетов вернули букву «ё»

Политика

Соответствующее решение принял региональный парламент

Екатеринбург, 30 октября 2018, 10:34 — REGNUM  В Свердловской области внесены изменения в закон «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», согласно которому в наименования муниципалитетов, городов и посёлков вернётся буква «ё». Соответствующее решение приняли депутаты регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь в название нескольких десятков городов и посёлков вернётся буква «ё», вместо которой раньше писали «е». В частности изменения коснутся таких городов как Берёзовский и Артёмовский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в повестку дня 26 заседания Законодательного Собрания Свердловской области были внесены изменения в законы «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» направленные на корректировку названий ряда муниципалитетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловским городам вернут букву «ё»

Читайте развитие сюжета: Не Королева: кому на Урале вернули букву «ё»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить