В наименования свердловских муниципалитетов вернули букву «ё»

Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM В Свердловской области внесены изменения в закон «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», согласно которому в наименования муниципалитетов, городов и посёлков вернётся буква «ё». Соответствующее решение приняли депутаты регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь в название нескольких десятков городов и посёлков вернётся буква «ё», вместо которой раньше писали «е». В частности изменения коснутся таких городов как Берёзовский и Артёмовский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в повестку дня 26 заседания Законодательного Собрания Свердловской области были внесены изменения в законы «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» направленные на корректировку названий ряда муниципалитетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловским городам вернут букву «ё»

Читайте развитие сюжета: Не Королева: кому на Урале вернули букву «ё»