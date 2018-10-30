Вторник, 30 Октября 2018 года
11:34:26 МСК

Бывший президент Ирана предостерег правительство от народного бунта

Политика

Государству нужны реформы

Тегеран, 30 октября 2018, 10:34 — REGNUM  Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами предупредил о вероятности широкого социального протеста в случае отсутствия каких-либо изменений, сообщает 30 октября Al Arabia.

«Если правительство не начнет решать проблемы, то противники власти вновь поднимутся на протест, и тогда может произойти все что угодно», — подчеркнул Хатами, призвав официальный Тегеран прислушаться к советам реформаторов.

Напомним, в последние месяцы в Иране наблюдается сложная внутренняя обстановка. В стране не раз вспыхивали акции протеста, вызванные экономическим кризисом. Лозунги манифестантов не раз приобретали политический характер с требованием изменения строя в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ирана обещают «сурово наказать» протестующих дальнобойщиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты в Иране
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить