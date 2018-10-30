Бывший президент Ирана предостерег правительство от народного бунта

Тегеран, , 10:34 — REGNUM Бывший президент Ирана Мохаммад Хатами предупредил о вероятности широкого социального протеста в случае отсутствия каких-либо изменений, сообщает 30 октября Al Arabia.

«Если правительство не начнет решать проблемы, то противники власти вновь поднимутся на протест, и тогда может произойти все что угодно», — подчеркнул Хатами, призвав официальный Тегеран прислушаться к советам реформаторов.

Напомним, в последние месяцы в Иране наблюдается сложная внутренняя обстановка. В стране не раз вспыхивали акции протеста, вызванные экономическим кризисом. Лозунги манифестантов не раз приобретали политический характер с требованием изменения строя в стране.

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