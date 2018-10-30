Две челябинские чиновницы отправлены под арест

Троицк, Челябинская область, , 10:15 — REGNUM В Челябинской области две чиновницы города Троицка отправлены под арест. Такие меры пресечения им избрал Троицкий городской суд.

Анна Чистякова и Марина Брунцова являются заместителями главы города. Они были задержаны 24 октября и, по сведениям СКР, проходят по уголовному делу о растрате 400 тыс. рублей.

Следствие полагает, что 400 тыс. рублей планировалось выплатить сотрудникам администрации Троицка в качестве премий. Но по назначению их итак и не использовали. Преступление выявили полицейские. Они же ведут оперативное сопровождение уголовного дела.

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