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Две челябинские чиновницы отправлены под арест

Политика

Задержаны они были на прошедшей неделе

Две челябинские чиновницы отправлены под арест
w100pebble
Правосудие

Троицк, Челябинская область, 30 октября 2018, 10:15 — REGNUM  В Челябинской области две чиновницы города Троицка отправлены под арест. Такие меры пресечения им избрал Троицкий городской суд.

Анна Чистякова и Марина Брунцова являются заместителями главы города. Они были задержаны 24 октября и, по сведениям СКР, проходят по уголовному делу о растрате 400 тыс. рублей.

Следствие полагает, что 400 тыс. рублей планировалось выплатить сотрудникам администрации Троицка в качестве премий. Но по назначению их итак и не использовали. Преступление выявили полицейские. Они же ведут оперативное сопровождение уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Две челябинские чиновницы заподозрены в растрате бюджетных средств

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