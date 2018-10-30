Мэр Якутска пригрозила увольнением главам двух округов

Якутск, , 10:17 — REGNUM Ситуация с отсутствием в Якутске на рабочих местах муниципальных дворников получила продолжение. Двое глав управ в округах города могут лишиться своих мест: от мэра Сарданы Авксентьевой они получили последнее предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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«Это выглядит так, как будто вы совсем не контролируете ситуацию по уборке, у меня нет доверия к тем цифрам, которые вы озвучиваете в ваших еженедельных отчетах. Я считаю, что вы не можете продолжать работу», — сказала Авксентьева главе управы Строительного округа Олегу Хлебникову.

Она также осталась недовольна качеством работы главы Сайсарского округа Леонида Бястинова: он не ликвидировал несанкционированную свалку на подведомственной территории. Сардана Авксентьева заверила глав этих двух управ в том, что предупреждает их в последний раз и далее намерена применять к ним меры дисциплинарного воздействия вплоть до освобождения от должности.

«Вы не только меня обманываете своими приписками, вы обманываете нашего работодателя — всех горожан!» — обратилась к нерадивым главам Сардана Авксентьева, поручив замглавы города Владимиру Фёдорову ещё раз проверить работу муниципальных органов и при необходимости передать эти материалы в правоохранительные органы.

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Мэр Якутска также обратила внимание на большое количество заместителей директоров в школах города.

«В некоторых школах доходит до 10 заместителей директора. Всего у нас на 46 городских школ 253 заместителя. Я пока не делаю выводов, но прошу вас подготовить справку по этому вопросу», — адресовала она свою просьбу руководителю управления образования города Алексею Семёнову.

Как сообщало ИА REGNUM, рейд по проверке качества работы дворников, находящихся на балансе муниципалитета, предпринял заместитель главы Якутска Владимир Фёдоров. Он выяснил, что они не работают, от слова совсем: из 15 человек, которым из бюджета платят за уборку в Строительном округе города, на месте были только двое, и то пьяные и не работали.

«Для сведения: в этом году из местного бюджета управам и пригородным администрациям выделено 40,7 миллиона рублей на содержание дворников. На эти деньги должны трудиться более ста дворников! По состоянию на 01 октября управы израсходовали 65% этих средств», — задумалась об адекватности этих трат в связи с ситуацией в Строительном округе глава города Сардана Авксентьева.