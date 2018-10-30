Вторник, 30 Октября 2018 года
11:34:20 МСК

Президент Бразилии исключил вероятность военного вторжения в Венесуэлу

Политика

«Бразилия всегда будет искать мирные пути для разрешения проблем»

Президент Бразилии исключил вероятность военного вторжения в Венесуэлу
Samory Santos
Армия Бразилии

Бразилиа, 30 октября 2018, 09:59 — REGNUM  Бразилия всегда будет искать мирные пути для разрешения проблем, планов по военному вторжению в Венесуэлу у страны нет, заявил новый президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью телеканалу Record.

Болсонару отметил, что после победы на выборах он разговаривал с представителями нескольких стран, которые поднимали вопрос о кризисе в Венесуэле. При этом они выражали надежду, что Бразилия «примет участие в разрешении этой проблемы».

«Бразилия всегда будет искать мирные пути для разрешения проблем», — заявил Болсонару, добавив, что у него нет планов военного вторжения в Венесуэлу для свержения правительства Николаса Мадуро.

Напомним, Жаир Болсонару набрал на выборах 29 октября 55% голосов. Он шел на выборы с обещаниями сделать Бразилию «великой, свободной и процветающей», в связи с чем СМИ сравнили его с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Белый дом: Есть только один Дональд Трамп

Читайте развитие сюжета: «Бразильский Трамп» пообещал в первом интервью вооружить население страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Бразилии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить