Президент Бразилии исключил вероятность военного вторжения в Венесуэлу

Бразилиа, , 09:59 — REGNUM Бразилия всегда будет искать мирные пути для разрешения проблем, планов по военному вторжению в Венесуэлу у страны нет, заявил новый президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью телеканалу Record.

Болсонару отметил, что после победы на выборах он разговаривал с представителями нескольких стран, которые поднимали вопрос о кризисе в Венесуэле. При этом они выражали надежду, что Бразилия «примет участие в разрешении этой проблемы».

«Бразилия всегда будет искать мирные пути для разрешения проблем», — заявил Болсонару, добавив, что у него нет планов военного вторжения в Венесуэлу для свержения правительства Николаса Мадуро.

Напомним, Жаир Болсонару набрал на выборах 29 октября 55% голосов. Он шел на выборы с обещаниями сделать Бразилию «великой, свободной и процветающей», в связи с чем СМИ сравнили его с президентом США Дональдом Трампом.

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