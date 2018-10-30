Суд Южной Кореи взыскал с японской компании $360 тыс

Сеул, , 09:42 — REGNUM Верховный суд Южной Кореи постановил, что японская компания Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp должна возместить четырем южнокорейцам ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, сообщает 30 октября Reuters.

Судебная инстанция обязала корпорацию выплатить порядка $90 тыс. каждому из четырех истцов. Причиной иска стал принудительный труд граждан Южной Кореи на оккупационное правительство Японии.

Напомним, Южная Корея находилась под оккупацией со стороны японских милитаристов на протяжении 35 лет, с 1910 по 1945 год. После поражения Японии во Второй мировой войне полуостров был разделен на две части — зоны влияния СССР и США.

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