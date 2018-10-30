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Белый дом прокомментировал отказ Трампа посетить Индию

Политика

Плотный график американского лидера не позволяет ему принять участие в торжествах

Белый дом прокомментировал отказ Трампа посетить Индию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Нью-Дели, 30 октября 2018, 09:36 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп ответил отказом на приглашение руководства Индии посетить Нью-Дели по случаю празднования Дня Республики. В Белом доме отказ связали с сильной занятостью американского лидера, передает индийский телеканал NDTV.

«Президент Трамп был приглашен премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди для участия в качестве главного гостя на празднике Дня Республики 26 января 2019 года, однако плотный график не позволяет ему принять участие в торжествах», — цитирует телеканал официальный ответ Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Трамп отказался посетить Индию после того, как Нью-Дели подписал с Москвой контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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