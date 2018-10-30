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Украинская певица Приходько оставила сцену и ушла в политику

Политика

Певица считает, что таким образом она сможет больше помогать людям

Киев, 30 октября 2018, 09:39 — REGNUM  Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько завершила певческую карьеру и присоединилась к команде Юлии Тимошенко. Об этом певица заявила 29 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Не скрою, что достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко», — написала Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько в 2009 году представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». После начала гражданской войны на Украине певица разорвала контакты с РФ, стала посещать украинские формирования в Донбассе, помогать им, и учить украинский язык.

По словам Приходько, разрыв с Россией снизил её заработки в 15 раз.

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